Майже 7, 5 тисяч інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 400 людей померли від ускладнень. Одужало понад 10 тисяч. Ушпиталили майже 3,5 тисячі.

Найбільше заражень на Дніпропетровщині, у Києві і на Вінничині. Натомість Харківщина "пожовтіла". Відтак наразі у жовтій зоні перебувають п'ять областей.

У помаранчевій лише одна - Полтавська. Решта 19 - у червоній.