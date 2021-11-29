Харківщина перейшла у "жовту" карантинну зону [ Редактировать ]
Майже 7, 5 тисяч інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 400 людей померли від ускладнень. Одужало понад 10 тисяч. Ушпиталили майже 3,5 тисячі.
Найбільше заражень на Дніпропетровщині, у Києві і на Вінничині. Натомість Харківщина "пожовтіла". Відтак наразі у жовтій зоні перебувають п'ять областей.
У помаранчевій лише одна - Полтавська. Решта 19 - у червоній.
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Одужали майже 23 тисячі українців. Найбільше інфікувань - у столиці, на Донеччині та Полтавщині.
Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели
Це вже було й не раз - переможні звіти МОЗ, зниження рівня захворюваності майже до нуля, спорожнілі коронавірусні відділення, кількість летальних випадків, що на піку сягала двохсот на день, стрімко скорочується.
І вже понад 40 відсотків мають одну дозу. А от повний курс вакцинації, як звітують у МОЗ, пройшов кожен третій дорослий українець.