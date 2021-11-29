Жінка навмисно підпалила карантинний готель [ Редактировать ]
В австралійському місті Кернс 31-річна жінка підпалила "карантинний" готель. Австралійка разом з двома дітьми відбувала двотижневу ізоляцію після повернення на батьківщину.
І в якийсь момент підпалила ліжко у своєму номері. Згоріла частина будівлі.
Довелося евакуювати 160 осіб. Ніхто не постраждав. Мотиви жінки з'ясовують. Вона нині під вартою.
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