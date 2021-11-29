В понедельник, 29 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Синоптики предупредили о мокром снеге и дожде.

Днем в восточных и центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.

Кроме того, в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.

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