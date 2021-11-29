Швейцарці підтримали COVID-сертифікати [ Редактировать ]
Швейцарці підтримали COVID-сертифікати на референдумі. За інформацією ЗМІ, понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, виступили проти зняття окремих обмежень, зокрема, вимоги надавати довідку про вакцинацію для відвідування громадських місць.
Тоді як ініціатори референдуму заявляли, що сертифікат є непотрібним обмеженням свобод, дискримінацією та фактично зобов'язує до щеплення. Рівень вакцинації у Швейцарії - один з найнижчих у Західній Європі, трохи менше двох третин населення. Разом з тим і карантинні обмеження у країні ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах.
Марк Беллон, житель Женеви:
У нас в Швейцарії є чудова нагода висловити свою думку з питання, яке нав'язливо постало перед усім світом. Це великий привілей, і величезна перевага - можливість уникнути безладів, які відбуваються в деяких сусідніх країнах. Якщо люди відчувають, що їх чують у такому делікатному питанні, я певен - у нас не дійде до таких крайніх дій і такого насильства.
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