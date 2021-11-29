Швейцарці підтримали COVID-сертифікати на референдумі. За інформацією ЗМІ, понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, виступили проти зняття окремих обмежень, зокрема, вимоги надавати довідку про вакцинацію для відвідування громадських місць.

Тоді як ініціатори референдуму заявляли, що сертифікат є непотрібним обмеженням свобод, дискримінацією та фактично зобов'язує до щеплення. Рівень вакцинації у Швейцарії - один з найнижчих у Західній Європі, трохи менше двох третин населення. Разом з тим і карантинні обмеження у країні ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах.

Марк Беллон, житель Женеви: