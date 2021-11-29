В правительстве Польши планируют усиление карантина в начале декабря. Ожидаемое решение - введение обязательной самоизоляции для путешественников из стран, где есть подтвержденные случаи штамма "Омикрон", но не вакцинированных.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает PAP.

Министр не захотел раскрывать детали ужесточения ограничений, но, как пишет издание, готовят введение обязательной самоизоляции для путешественников из стран, где есть подтвержденные случаи штамма "Омикрон".

Закрытие школ пока не планируется, но возможно возвращение ограничений на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в определенных заведениях.

Читайте также, в американской фармацевтической корпорации Moderna анонсировали создание препарата против южноамериканского штамма COVID-19 "омикрон". Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в "дельта"-варианте.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается.

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