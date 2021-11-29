Український уряд запроваджує нові прикордонні обмеження [ Редактировать ]
Через стрімке поширення "Омікрону" у світі - український уряд теж запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлено цю мутацію, повинен пройти двотижневу самоізоляцію.
Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще шести південноафриканських країн. В Україні поки що випадків зараження новим штамом немає, зазначають у МОЗ.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
На сьогодні штаму "Омікрон" не було виявлено на території України. До того ж в Україні діє система направлення на секвенування зразків з так званих кластерів. Районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності від людей, які повернулися із-за кордону, а також від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби. Це дозволяє більш прицільно використовувати існуючі лабораторні потужності для виявлення нових штамів ковіду.
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