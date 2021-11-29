Через стрімке поширення "Омікрону" у світі - український уряд теж запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлено цю мутацію, повинен пройти двотижневу самоізоляцію.

Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще шести південноафриканських країн. В Україні поки що випадків зараження новим штамом немає, зазначають у МОЗ.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: