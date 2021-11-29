На трассе Одесса-Мелитополь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, водитель транспортного средства ВАЗ 2104 не справился с управлением и на большой скорости, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Toyota, после чего в нее же "влетело" другое авто.

Предварительно известно, что водитель ВАЗ-2104 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Двигавшийся сзади водитель ВАЗ-2106 не успел затормозить и также столкнулся с иномаркой.

Отмечается, что 61-летний пассажир одного из автомобилей погиб на месте происшествия. Пострадало шесть человек в возрасте от 24 до 65 лет. их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местное медучреждение. В настоящее время обстоятельства устанавливают правоохранители.

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