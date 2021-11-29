В Запорожской области на автодороге "Запорожье-Днепр" произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого есть погибшие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, произошло столкновение транспортных средств Skoda и ВАЗ 210, вследствие чего первый загорелся. Огонь смогли ликвидировать только спасатели. Известно, что в результате трагедии погибли 3 человека - водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ.

Отмечается, что шофер иномарки получил серьезные травмы и был госпитализирован. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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Кроме того, бывший главный тренер львовского "Руха" и ивано-франковского "Прикарпатья" Руслан Мостовой погиб в ДТП. По какой-то причине он не справился с управлением и врезался в отбойник, который буквально "прошил" автомобиль.

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