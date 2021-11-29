В понедельник, 29 ноября утром, в Запорожской области возле села Красный Яр столкнулись "ВАЗ" и Skoda Oсtavia. Водитель и два пассажира первого авто погибли на месте, а водитель второй машины с многочисленными травмами попал в больницу. Об этом сообщает полиция области.

По предварительным данным, водитель "ВАЗа", в салоне которого была женщина 1949 года рождения и мужчина 1956 года рождения, ехал по правой полосе в направлении Днепра, а Skoda Oсtavia двигалась в попутном направлении по левой полосе.

Около Красного Яра водитель "ВАЗа" хотел развернуться и выехал на левую полосу, где и произошло смертельное столкновение.

Детали и обстоятельства трагедии будет выяснять следствие. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, известно, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.

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