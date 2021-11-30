У Філіппінах розпочали масштабну вакцинальну кампанію [ Редактировать ]
Щепити 9 мільйонів людей за три дні. Таку амбітну кампанію розпочали напередодні на Філіппінах. Спершу у планах було вакцинувати 15 мільйонів. Але втілити ідею в життя забракло ресурсів. Довелося залучити десятки тисяч волонтерів і всіх вільних медиків.
Першого дня до пунктів щеплення були черги. Люди приходили цілими родинами, навіть із дітьми. Загалом на Філіппінах повільні темпи імунізації, адже є багато віддалених населених пунктів, де немає ані вакцин, ані медиків.
Розалі Санто Домінго, медик:
Насамперед важливо щепити тих, хто ще не отримав жодної дози. Та ми пропонуємо і другу ін'єкцію, і третю бустерну. Готові вакцинувати всіх, хто до нас завітає.
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