На северо-востоке Перу микроавтобус рухнул в пропасть. В результате падения погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает Noticiasrcn.

Транспортное средство упало с высоты 300 метров. По данным издания, среди погибших ребенок и двое медиков.

Семеро пассажиров получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Микроавтобус следовал из населенного пункта Чачапояс в город Мойобамба.

Полиция выясняет причины происшествия.

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