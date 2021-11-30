Вечером в понедельник, 29 ноября, в Днепре на перекрестке с трамвайными путями столкнулись два легковых автомобиля. Один из них на огромной скорости буквально "снес" другой.

Авария произошла около 23:00 на пересечении улиц Уральская и Рабочая. Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр оперативный".

Отмечается, что Nissan не остановился на мигающий желтый свет светофора и прямо в момент загоревшегося красного жестко протаранил Skoda.

Второе авто от удара сделало несколько кругов вокруг себя и остановилось – у него разбита передняя часть.

При этом Nissan из-за высокой скорости на тормозном пути снес отбойники на остановке общественного транспорта и "припарковался" примерно через 40 метров от места столкновения.

По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на Днепропетровщине произошло 12 137 аварий. Из них 1731 – с погибшими и травмированными. В частности, 223 человека стали жертвами этих ДТП, а 2001 травмировался.

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