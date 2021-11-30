"Сгорел" за две недели от коронавируса: умер известный украинский спортсмен [ Редактировать ]
29 ноября в Одессе умер Борислав Бызу, каноист, экс-чемпион по гребле. Чуть более двух недель спортсмену диагностировали коронавирусную инфекцию, после чего у него развился сепсис. Об этом сообщили в Федерации каноэ Украины.
Борислав - уроженец города Южное, воспитанник южненского ФСК "Химик".
"На чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров он завоевал 10 медалей (3-1-6), обогнав в этих возрастных категориях даже своего титулованного земляка Юрия Чебана", - сообщают в Федерации.
В 2016-м юному спортсмену пришлось приостановить выступления на международном уровне. Ему диагностировали системную красную волчанку.
С тех пор Борислав периодически выступал на чемпионатах Украины и стал работать тренером - сначала в ФСК "Химик", с 2019-го - в южненской ДЮСШ.
7 сентября Бориславу Бызу исполнилось 24 года.
Отметим, что еще 15 ноября спортсмену собирали на лечение люди, деток которых он тренировал.
А 17-го ноября было объявлено, что Борислав нуждается в донорской крови, которую можно было сдать в областной больнице на Заболотного, 26/32.
Прощание с Бориславом Бызу состоится в среду, 1 декабря, в 11:00 в Южном на ул. Шевченко, 4.
Напомним, что в России скончался актер Валерий Гаркалин, звезда фильма "Ширли-мырли".
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