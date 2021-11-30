В течение 3-4 месяцев могут быть одобрены вакцины против нового штамма "Омикрон". Однако эффективность препаратов пока не проверена. Об этом сообщает CNN.

Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмер Кук заявил о том, что в первую очередь, необходимо провести двухнедельные лабораторные испытания, чтобы понять насколько текущие вакцины эффективны против нового штамма.

Также нужно рассмотреть, как ситуация вокруг "Омикрона" будет развиваться в Европе. Если появится необходимость изменить имеющиеся вакцины - компаниям придется адаптировать свои препараты к новому штамму.

EMA поддерживает контакт с производителями вакцин и другими регулирующими органами, чтобы быть убежденным в том, что они "максимально подготовлены".

Если возникнет необходимость изменить существующие вакцины, мы сможем получить одобрение этих вакцин в течение трех-четырех месяцев.

Читайте также, новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах. Количество новых случаев продолжает расти, за сутки первые случаи заражения "Омикроном" были зафиксированы в: Испании, Австрии, Японии, на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.

Кроме того, компания Johnson & Johnson оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против штамма "Омикрон". Также компания занимается разработкой вакцины, специфичной для этого варианта, если потребуется, то препарат включат в клинические исследования.

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