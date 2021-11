Американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals заявила, что ее препарат REGN-COV2 для лечения коронавирусной инфекции является менее эффективным. Об этом сообщает новостное издание Reuters.

Таким образом, отдельные мутации, присутствующие в штамме "Омикрон", указывают на то, что может быть снижена активность "коктейля антител" препарата REGN-COV2.

Отмечается, что те препараты, которые являются аналогами также потеряли эффективность против нового штамма COVID-19. Известно, что такие препараты - это Eli Lilly and Co и Vir Biotechnology Inc.

Читайте также, новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах. Количество новых случаев продолжает расти, за сутки первые случаи заражения "Омикроном" были зафиксированы в: Испании, Австрии, Японии, на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.

Кроме того, компания Johnson & Johnson оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против штамма "Омикрон". Также компания занимается разработкой вакцины, специфичной для этого варианта, если потребуется, то препарат включат в клинические исследования.

