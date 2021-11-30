Лариса Долина раскрыла секрет похудения [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Российская 66-летняя певица Лариса Долина раскрыла секрет своего похудения. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
В кадре звезда позирует в розовом пиджаке светлом топе.
Поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И, разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы... Вы знаете, что я заметила? Как только потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я – самая красивая в мире.
Отвечая на то, как ей удалось похудеть, певица заявила, что помогло интервальное голодание
Это просто, если есть сила воли – интервальное голодание 18-19 часов.
Отметим, что после "преображения" заметно постройневшая артистка изменила стиль и начала активно делится фотографиями.
Ранее мы писали о том, что певица Лариса Долина пожаловалась, что запрет на въезд в Украину лишили ее возможности посещать родную Одессу, где она наполнялась силой и вдохновением.
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