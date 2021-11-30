Культовое телешоу Якубовича "Поле чудес" меняет название [ Редактировать ]
Источник: Первый канал
Популярное советское и российское капитал-шоу "Поле чудес" перезапустят и поменяют название. Об этом сообщает пресс-служба "Первого канала".
Главный российский телеканал решил не продлевать контракт с телекомпанией "ВИД", производящей телешоу, поскольку не считает целесообразным заключать новый договор на предложенных ему изменившихся условиях.
"Первый канал" договорился купить у компании CBS официальные права на телевикторину Wheel Of Fortune, "вдохновившую" авторов российского проекта.
Шоу "Наше Поле Чудес" впервые выйдет в эфир в январе 2022 года (как всегда, по пятницам), Леонид Якубович останется ведущим передачи.
"Поле Чудес" - одна из старейших телепрограмм в России. В эфире программа выходит с 25 октября 1990 года. Первоначально ведущим был Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года - Леонид Якубович.
Ранее "Подробности" собрали лучшие приколы из "Поле Чудес" за 25 лет.
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