Женщина-трансгендер впервые назначена министром в Швеции [ Редактировать ]
В Швеции новым министром образования назначена трансгендерная женщина Лина Аксельссон Килблом. Она стала первым чиновником-трансгендером в стране. Об этом сообщает Expressen.
До этого 51-летняя Килблом была членом школьной комиссии и имеет большой опыт работы в образовательной сфере.
В 2015 году она призналась, что стала трансгендером.
Килблом также является автором автобиографической книги "А теперь я тебе нравлюсь?" Рассказ об идентичности", в которой раскрывает тему страха быть отвергнутым и высмеянным.
Меркель агитировала за своего однопартийца, председателя ХДС/ХСС Армина Лашета - премьер-министра земли Северная Рейн-Вестфалия.
Как сообщали "Подробности", женщины впервые получили большинство мест в парламенте Исландии.
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