Кандидат от партии "Зеленые" Тесса Гансерер прошла в Бундестаг и станет первой женщиной-трансгендером в парламенте Германии. Об этом сообщает Stuttgarter-Nachrichten.

В своем избирательном округе в Баварии политик получила 23,6% голосов. Даже если Гансерер не получит прямой мандат, она в любом случае попадет в Бундестаг по партийным спискам.

Гансерер является членом ландтага (регионального парламента) Баварии с 2013 года. В 2018 году она во второй раз прошла в региональный парламент под своим первоначальным именем Маркус Гансерер. В начале 2019 года она назвала себя трансгендером и сменала имя на Тессу Гансерер. Свою кампанию на выборах в Бундестаг она строила на лозунгах в защиту климата и борьбе за права сексуальных меньшинств.

Раньше Тесса Гансерер была Маркусом Гансерером

По данным ЦИК ФРГ, на прошедших выборах в Бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 24,1%. Третье место - у партии "Зеленые" - 14,8% голосов. Также в парламент проходят Свободная демократическая партия (11,5%) и "Альтернатива для Германии" (10,3%).

Напомним, что Ангела Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года - 16 лет. Она уйдет с должности канцлера после парламентских выборов. От "зеленых" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от ХДС/ХСС - Армин Лашет, от СДПГ - Олаф Шольц.

Меркель агитировала за своего однопартийца, председателя ХДС/ХСС Армина Лашета - премьер-министра земли Северная Рейн-Вестфалия.

Как сообщали "Подробности", женщины впервые получили большинство мест в парламенте Исландии.