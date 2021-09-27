Впервые в Европе женщины занимают более половины мест в новом парламенте Исландии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на окончательные результаты парламентских выборов, которые состоялись 26 сентября.

Из 63 мест в Альтинге (однопалатном парламенте) 33 (52%) получили женщины. По данным Всемирного банка, еще ни в одной другой европейской стране не было более 50% законодателей-женщин.

В настоящее время женщины занимают не менее половины мест в парламентах пяти других стран:

Руанда - 61%;

Куба - 53%;

Никарагуа - 51%;

Мексика - 50%;

Объединенные Арабские Эмираты - 50% соответственно.

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Среди европейских стран к гендерному равенству ближе всего Швеция - 47%.

Исландия была первой страной, избравшей президентом женщину в 1980 году. С 2018 года в стране действует закон о равной оплате труда мужчин и женщин.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Швейцария на референдуме узаконила однополые браки.