Женщины впервые получили большинство мест в парламенте европейской страны [ Редактировать ]
Источник: Альтинг
Впервые в Европе женщины занимают более половины мест в новом парламенте Исландии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на окончательные результаты парламентских выборов, которые состоялись 26 сентября.
Из 63 мест в Альтинге (однопалатном парламенте) 33 (52%) получили женщины. По данным Всемирного банка, еще ни в одной другой европейской стране не было более 50% законодателей-женщин.
В настоящее время женщины занимают не менее половины мест в парламентах пяти других стран:
- Руанда - 61%;
- Куба - 53%;
- Никарагуа - 51%;
- Мексика - 50%;
- Объединенные Арабские Эмираты - 50% соответственно.
Среди европейских стран к гендерному равенству ближе всего Швеция - 47%.
Исландия была первой страной, избравшей президентом женщину в 1980 году. С 2018 года в стране действует закон о равной оплате труда мужчин и женщин.
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