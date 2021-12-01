В среду, 1 декабря, в 10:00 парламент соберется на пленарное заседание. Оно начнется с обращения президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде.

Обращение президента

Зеленский расскажет о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации в Украине. После чего народные депутаты выскажут свои объявления, заявления, сообщения и предложения.

Вручение ежегодных премий Верховной Рады

В повестку дня включены образовательные вопросы, предлагаемые к рассмотрению, а именно проекты постановлений о присуждении премий ВРУ:

педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования (№6339),

молодым ученым за 2020 год (№6346) и лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254).

Также парламентарии во время заседания рассмотрят законопроекты:

о внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487);

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5688,5688-1);

о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (6051);

о судоустройстве и статусе судей и ЗУ "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (4229);

об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683, 2683-2, 2683-3).

Ранее сообщалось о том, что глава Верховной Рады Украины Руслан Степфанчук принял решение ввести ограничения на посещение парламента без COVID-документов. Был подписан документ, согласно которому будет установлен порядок мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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