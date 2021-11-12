Глава Верховной Рады Украины Руслан Степфанчук принял решение ввести ограничения на посещение парламента без COVID-документов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата ВР.

Таким образом, был подписан документ, согласно которому будет установлен порядок мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение № 412 О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни.

Отмечается, что в парламент будут пускать только тех, кто вакцинировался от коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Читайте также, на территории Украины со следующей недели начнется спад волны коронавирусной инфекции. Большое количество регионов сейчас находятся в "красной" зоне карантинных ограничений, сейчас в стране наступило "плато".

Кроме того, в Украину ввезут 1,5 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer. Препарат поступит в страну до конца недели, также глава Минздрава рассказал, что в Украине будут и дальше фиксироваться высокие цифры смертности от COVID-19.

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