В среду, 1 декабря, президент Украины выступает в Верховной Раде. Глава государства рассказывает о внутреннем состоянии дел в стране и о внешнеполитической ситуации. В ходе выступления президент заявил, что внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве.

По его словам, в мире 65 млн украинцев.

Он заявил, что для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.

Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины.

Кроме того, в обращении Зеленский предложил направить средства для использования украинских недр на образование детей. Денежные средства будут на персональных счетах.

Также Зеленский анонсировал повышение зарплаты для врачей. Заработную плату для врачей поднимут с 1 января.

Основные заявления в обращении президента смотрите по ссылке.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.

Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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