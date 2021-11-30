В Кременчуге Полтавской области госпитализировали 4-летнего ребенка, который выпил большое количество таблеток с аптечки. Инцидент произошел в ночь на 30 ноября.

Так, в детскую больницу Кременчуга был экстренно доставлен 4-летний ребенок в крайне тяжелом состоянии. Малыш во время игры выпил большое количество таблеток из родительской аптечки, пишет "Кременчугская газета".

Медики поставили ребенку диагноз "медикаментозное отравление". Как рассказала его мама, она не успела уследить за занятиями сына. Пока она занималась домашними делами, ребенок проглотил по меньшей мере 60 таблеток.

Сейчас за его жизнь борются врачи, предпринимая все меры для выведения из организма химические яды.

Ранее сообщалось, что маленькая девочка скончалась из-за отказа врачей осмотреть ее. Также мы писали о том, что скандальная стоматолог из Ривне продолжает работать в клинике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.