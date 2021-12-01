В Україні зростає кількість хворих на коронавірус [ Редактировать ]
В Україні зростає кількість ковід-інфікувань: за минулу добу майже 12 тисяч нових випадків. Щоправда, одужало удвічі більше людей, ніж заразилось - понад 26 тисяч.
Від ускладнень померли 557 пацієнтів. А ушпиталили напередодні 3,5 тисяч хворих. Найгірші показники поширення вірусу у Києві та області, на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині й Вінниччині.
Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовано понад 11 мільйонів 200 тисяч людей.
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