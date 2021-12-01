Чилийский парашютист Себастьян Альварес первым в мире пролетел кратер активного вулкана в костюме для вингсьютинга. На YouTube-канале Red Bull появилось видео полета.



Альварес и раньше летал над вулканами, но с новым дизайном костюма и тщательной подготовкой он стал первым человеком, который в вингсьюте попал в кратер активного вулкана и вылетел из него.

По данным на сайте Red Bull, экстремал готовился к полету целый год, изучив все о вулканах и воздушных потоках над ними.

Трюк был выполнен над вулканом Вильяррика, высота которого составляет 2860 метров над уровнем моря. От прыжка с вертолета до попадания внутрь кратера прошло около 40 секунд, а весь полет занял три минуты.

Вулкан произвел на меня ужасающее впечатление. Мапуче (группа коренных жителей) называют его Домом дьявола. Я чувствовал себя так, будто иду прямо в ад, и в то же время я хотел испытать это и улететь.

Вингсьют – специальный костюм-крыло, конструкция которого позволяет человеку выполнять планирующие полеты, а также набирать высоту.

Ранее мы писали о том, как в Киеве парашютиста унесло во время сильной бури, а его катер перевернулся в воду. А в США произошел необычный случай. Пара занялась сексом во время прыжка с парашютом и попала в больницу.

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