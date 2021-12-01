Администрация социальной сети Twitter будет удалять фото и видео с участием пользователей, если они не давали согласия на их публикацию. О новой политике в отношении частной информации сообщается в блоге компании.

Для того, чтобы удалить нежелательные медиафайлы со своим участием, человеку нужно будет отправить жалобу. Раньше Twitter удалял фото и видео, только если их содержание было оскорбительным или непристойным.

Новые правила не будут распространяться на:

фотографии политиков и общественных деятелей;

репортажи с мест массовых мероприятий и на сообщения, которые представляют общественный интерес.

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Компания будет принимать во внимание ситуацию, с которой связан опубликованный контент, и удалять сообщения только в тех случаях, когда угроза безопасности изображенного человека превышает общественную значимость материала.

О новой политике было объявлено на следующий день после того, как основатель Twitter Джек Дорси покинул пост гендиректора компании.