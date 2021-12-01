Twitter будет удалять фото людей, которые не давали согласие на публикацию [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Администрация социальной сети Twitter будет удалять фото и видео с участием пользователей, если они не давали согласия на их публикацию. О новой политике в отношении частной информации сообщается в блоге компании.
Для того, чтобы удалить нежелательные медиафайлы со своим участием, человеку нужно будет отправить жалобу. Раньше Twitter удалял фото и видео, только если их содержание было оскорбительным или непристойным.
Новые правила не будут распространяться на:
- фотографии политиков и общественных деятелей;
- репортажи с мест массовых мероприятий и на сообщения, которые представляют общественный интерес.
Компания будет принимать во внимание ситуацию, с которой связан опубликованный контент, и удалять сообщения только в тех случаях, когда угроза безопасности изображенного человека превышает общественную значимость материала.
О новой политике было объявлено на следующий день после того, как основатель Twitter Джек Дорси покинул пост гендиректора компании.
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