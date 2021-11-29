Он уйдет с поста в ближайшее время/ фото: Pixabay

Генеральный директор компании Twitter Джек Дорси заявил об уходе в отставку. Об этом сообщает новостное агентство CNBC.

Акции Twitter на фоне новостей выросли в на 11%. Дорси намерен уйти с должности генерального директора компании в ближайшее время.

Отмечается, что в настоящее время Джек Дорси является CEO Twitter и Square - своей компании, которая специализируется на цифровых платежах, помимо этого он еще и основатель компании, а его состояние оценивается в более 14 миллиардов долларов.

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Кроме того, богатейший человек планеты Джефф Безос уволился с поста генерального директора Amazon – компании, которую он же основал 27 лет назад. "Увольнение" не означает, что он полностью покидает Amazon, а станет лишь исполнительным председателем совета директоров компании.

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