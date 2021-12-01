Первые в мире биологические роботы, представленные общественности в 2020 году, начали размножаться. Об этом заявила команда американских ученых из университета Вермонта.

В начале 2020 года группа биологов из университетов Тафтса, Гарварда и Вермонта опубликовала статью, описав создание первых в мире биологических роботов.

Взяв за основу стволовые клетки эмбрионов африканской шпорцевой лягушки (Xenopus laevis), ученые стали формировать крошечные тельца-организмы (до 1 мм), которые назвали "ксеноботы" (xenobot). Форму существ определял и выводил искусственный интеллект.

Несколько самых удачных конфигураций тел биороботов, которые позволяли тем двигаться, таскать или толкать грузы. Ученые пытаются научиться программировать биороботов на выполнение определенные полезные действия:

чистить водоемы от микропластика;

стенки кровеносных сосудов у людей;

доставки лекарств к внутренним органам человека.

За два года наблюдений ученые пришли к выводу: ксеноботы могут размножаться, создавая копии себя. Биоробот кружит в пространстве, собирая сотни отдельных клеток, затем их "переваривает" и выпускает единым целым, которое через несколько дней становится новым полноценным ксеноботом.

Многие ученые назвали открытие американских коллег спорным, а их выводы - притянутыми за уши.

Напомним, что домашних роботов уже выпустили компании Amazon и Toyota.