Ксеноботы начали размножаться: первые биологические роботы шокировали ученых (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Университет Вермонта
Первые в мире биологические роботы, представленные общественности в 2020 году, начали размножаться. Об этом заявила команда американских ученых из университета Вермонта.
В начале 2020 года группа биологов из университетов Тафтса, Гарварда и Вермонта опубликовала статью, описав создание первых в мире биологических роботов.
Взяв за основу стволовые клетки эмбрионов африканской шпорцевой лягушки (Xenopus laevis), ученые стали формировать крошечные тельца-организмы (до 1 мм), которые назвали "ксеноботы" (xenobot). Форму существ определял и выводил искусственный интеллект.
Несколько самых удачных конфигураций тел биороботов, которые позволяли тем двигаться, таскать или толкать грузы. Ученые пытаются научиться программировать биороботов на выполнение определенные полезные действия:
- чистить водоемы от микропластика;
- стенки кровеносных сосудов у людей;
- доставки лекарств к внутренним органам человека.
За два года наблюдений ученые пришли к выводу: ксеноботы могут размножаться, создавая копии себя. Биоробот кружит в пространстве, собирая сотни отдельных клеток, затем их "переваривает" и выпускает единым целым, которое через несколько дней становится новым полноценным ксеноботом.
Многие ученые назвали открытие американских коллег спорным, а их выводы - притянутыми за уши.
Напомним, что домашних роботов уже выпустили компании Amazon и Toyota.
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