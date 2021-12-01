Германия ужесточит COVID-ограничения [ Редактировать ]
В Германии планируют ужесточить карантин для непривитых граждан. Также запретят работу баров и клубов по всей стране. Об этом пишет FOCUS Online.
В соответствии с проектом решений, который планируют пересмотреть 2 декабря, предполагается, что невакцинированным людям позволят встречаться только в небольших компаниях. В то же время это правило не распространяется на детей.
Власти не планируют закрывать учебные заведения, однако вводят обязательный масочный режим. Футбольные стадионы позволят заполнять до 30%, а культурные мероприятия будут ограничены до 5 тысяч посетителей.
В частности, в стране могут ввести обязательную вакцинацию.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все COVID-сертификаты
В правительстве Польши планируют усиление карантина в начале декабря
Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря
Областная госадминистрация обратилась к государственной комиссии ТЭБ и ЧС
Они заработают с 26 ноября