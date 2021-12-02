Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксировали 13 531 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 из них детей – 1 346, медработников – 240. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
210 869 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 74 855 человек,
- полностью иммунизированы – 136 014 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали – 3 003 человека;
- летальных исходов – 525;
- выздоровели – 23 535 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 463 872 человека;
- поправились – 2 995 727 человек;
- летальных исходов – 87 057;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 962 709.
С начала вакцинальной кампании привито 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 415 141 человек. В общей сложности проведено 24 958 629 прививок.
Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.
Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.
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