Євросоюз запроваджує нові санкції проти Білорусі [ Редактировать ]
А Євросоюз запроваджує нові санкції проти Білорусі. Пакет обмежувальних заходів набуде чинності вже сьогодні. У чорному списку - 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи.
Біженці й досі перебувають у логістичному центрі біля білорусько-польського кордону. На Батьківщину повернулися понад тисяча громадян Іраку. Що буде з іншими - наразі невідомо.
Напередодні Лукашенко заявив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до Європи, якщо Польща закриє кордони з Білоруссю.
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З такою заявою виступив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, мігрантська криза на польсько-білоруському кордоні створена "диктатурою Лукашенка" задля дестабілізації ситуації в ЄС.
Посли ЄС ухвалили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. У "чорному" списку - 17 осіб та 11 компаній, які на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи на зовнішніх кордонах Євросоюзу.
Так очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка.
Лідерка білоруської опозиції виступила в Європарламенті. Політик закликала європейські країни не визнавати жодних документів або угод, укладених після дев'ятого серпня 2020 року.
План такий: ЄС відкриває гуманітарний коридор і приймає дві тисячі біженців. Решту - п'ять тисяч - відправляють самі білоруси.