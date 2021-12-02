Лукашенко заявив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до Європи

А Євросоюз запроваджує нові санкції проти Білорусі. Пакет обмежувальних заходів набуде чинності вже сьогодні. У чорному списку - 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи.

Біженці й досі перебувають у логістичному центрі біля білорусько-польського кордону. На Батьківщину повернулися понад тисяча громадян Іраку. Що буде з іншими - наразі невідомо.

Напередодні Лукашенко заявив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до Європи, якщо Польща закриє кордони з Білоруссю.