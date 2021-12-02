Відповіддю стануть санкції. Жорсткі обмеження проти Росії через її агресію щодо України - готові запровадити Сполучені Штати. За словами Держсекретаря США - Ентоні Блінкена, у Вашингтоні впевнені, що Москва має план вторгнення в Україну, але не знають, чи там ухвалили рішення про його втілення.

Блінкен зазначив, що останнім часом різко зросла кількість пропаганди проти Києва у соцмережах. Востаннє таку активність спостерігали перед вторгненням РФ в Україну 2014-го. Блінкен закликав Кремль відвести війська від українських кордонів, а також "припинити дестабілізацію та провокації".

Ентоні Блінкен, Державний секретар США: