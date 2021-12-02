США готові запровадити нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Відповіддю стануть санкції. Жорсткі обмеження проти Росії через її агресію щодо України - готові запровадити Сполучені Штати. За словами Держсекретаря США - Ентоні Блінкена, у Вашингтоні впевнені, що Москва має план вторгнення в Україну, але не знають, чи там ухвалили рішення про його втілення.
Блінкен зазначив, що останнім часом різко зросла кількість пропаганди проти Києва у соцмережах. Востаннє таку активність спостерігали перед вторгненням РФ в Україну 2014-го. Блінкен закликав Кремль відвести війська від українських кордонів, а також "припинити дестабілізацію та провокації".
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Ми чітко дали зрозуміти, що в разі, якщо Росія і далі йтиме шляхом конфронтації щодо України, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про радикальні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися.
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