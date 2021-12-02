В среду, 1 декабря, на ул. Вокзальная, 1 в городе Жидачев Стрыйского района Львовской области с телесными повреждениями нашли тело мужчины.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Мертвого мужчину нашли вблизи главного железнодорожного пути №1. Умершим оказался 51-летний местный житель.

Причину его смерти и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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Читайте также, "Укрзализныця" приняла решение снова изменить график движения поездов в связи с карстовым провалом путей на участке "Новоселица-Мамалыга", который находится в Черновицкой области. В настоящее время ситуация продолжает оставаться сложной и требует комплексного решения.

Кроме того, в селе Малинск на одноименной железнодорожной станции прямо на ходу загорелся поезд "Укрзализныци". На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе., также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз.

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