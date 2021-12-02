"Омікрон" дістався Сполучених Штатів, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Інфіковані та контактні особи - на карантині. У ВООЗ заявили: стрімкому ширенню нових штамів сприяють ігнорування вакцинації та низький рівень тестувань.

Водночас Європа нині потерпає переважно від варіанту "Дельта". У Німеччині кількість летальних випадків серед недужих сягнула максимуму за останні 9 місяців. Від ускладнень інфекції померли 446 людей. А у Польщі коронавірус минулої доби забрав життя понад півтисячі хворих.

Нових випадків - майже 30 тисяч. У тамтешньому МОЗі кажуть: це найвищі показники в країні з квітня. Усього в світі зареєстрували понад 660 тисяч нових інфікувань. Близько 8,5 тисяч людей померли.