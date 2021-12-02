А перед тим, як голосувати кошторис - депутати ухвалили документ, який має сприяти наповненню бюджету. Ресурсний законопроєкт 56-00. Його норми передбачають запровадження нових податків.

Яких саме? І чому експерти та депутати говорять про тотальне подорожчання товарів і послуг? Олена Логінова - про все докладно.

Як його тільки не називали: і "антиолігархічним", бо мав змусити великий бізнес - платити більше в держскарбницю, і "скандальним", бо з його нормами були згодні не всі, і правок подали понад 10 тисяч. Та насамперед він є - "ресурсним". Бо законопроєкт 56-00 - одне з джерел бюджетних прибутків.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Наші попередні оцінки - вартість законопроєкту 30 млрд грн. Але треба розділити. Частина піде в місцеві бюджети. Частина в державний бюджет.

Та з чиєї кишені візьмуть ці гроші? Почнемо - з олігархів. Що змінилося для них? У податковому законопроєкті прописали підвищення ренти, зокрема, на видобуток залізної руди.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Ставку рентної плати на залізну Руду прив'язали до ринкової вартості руди. Тобто про оподаткування якихось надприбутків великих бізнесів в даному разі не йдеться, йдеться про те, що запроваджена норма, яка власне використовується в переважній більшості податкових систем світу, там де йдеться про оподаткування залізної руди. Тому, якщо вартість руди на світових біржах буде висока відповідно ті, хто добувають в Україні руду платитимуть більше ренти.

Якщо з великим бізнесом зрозуміло, то як 56-00 вплине на нас із вами?

Першими під удар потрапляють - власники землі поза межами міст. Маєш більше одного гектара - плати податок. Не менше п'яти відсотків від середньої вартості землі.

А якщо ви продаєте городину - теж готуйтеся ділитися з державою. За дохід понад сімдесят вісім тисяч гривень на рік - 18% ПДВ.

Стільки ж треба буде віддати й за продаж третьої квартири протягом року.

Михйло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Ми говоримо про одноосібників, які не зареєстровані, які сьогодні вирощують сільгоспродукцію на своїй землі для себе і тільки лишки продають. Як бути їм? Понад 72 тисячі гривень - ви вже йому заставляєте сплачувати 18% і ще 1,5 військового збору. Селянин не витримає. З цим законопроєктом ви 10 млрд вирішили навантажити селян?

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Сьогодні вже найбільший рівень безробіття. Сьогодні понад 40% економіки країни працює в тіні й замість того, щоби захищати людей, замість цього ви продовжуєте експериментувати. Експериментувати над фермерами, над національними виробниками, над тими людьми, хто сьогодні захищає країну і є дійсними економічними патріотами нашої держави.

Збільшення податкового навантаження - неодмінно призведе до зростання цін, - кажуть експерти. До речі, в законопроєкті - збільшили акциз на алкоголь - на 5%.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Коли говоримо про товари широкого споживання і послуги, наприклад, мобільного зв'язку, є велика ймовірність, що вони здорожчають, оскільки підвищуються акцизи... Акцизи - це податок як і ПДВ на споживання, який в кінцевому випадку сплачує кінцевий споживач, тобто ми з вами, купуючи в магазині алкогольну продукцію, тютюнові вироби, бензин, знову ж таки пальне. Або коли ми сплачуємо за послуги мобільного зв'язку. Тому що збільшили на 5% всі ці акцизи й рентну плату за радіочастотний ресурс, що відповідно закладається у ціни.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Індексація всіх рентних платежів - це прямо впливає на споживача. Починаючи від звичайного хлібу, закінчуючи меблями, будівельними матеріалами. Тобто вся цепочка всіх товарів які виготовляються в Україні буде зростати мінімум додатково після цього закону на 14-15%.

А ще експерти застерігають і про ймовірне збільшення тиску на малий бізнес.

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Тому що фактично податківці можуть без рішення суду списувати кошти... Це точно суперечить законодавству, Конституції, тому що ніхто крім суду не має права взяти й забрати кошти.

Норми законопроєкту 56-00 - запрацюють уже з першого січня. Після того, як його підпише президент.