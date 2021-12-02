Головна ялинка Нью-Йорка засяяла різдвяними вогнями [ Редактировать ]
Головна ялинка Нью-Йорка засяяла різдвяними вогнями. Святкове дерево, традиційно, розмістили біля Рокфеллер-центру. На церемонію прийшли сотні глядачів. Для них влаштували концерт, гуляння тривали до самого ранку. Головну учасницю події - різдвяну ялинку - привезли зі штату Мериленд. Заввишки дерево майже 24 метри. Аби його прикрасити, знадобилося понад 50 тисяч світлодіодів. На верхівці дерева запалили чотирьохсот кілограмову зірку, оздоблену трьома мільйонами кристалів Сваровські.
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