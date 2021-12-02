Байден объявил план защиты американцев от "Омикрона" и "Дельты" [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден представил план защиты американцев от вариантов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Он не предусматривает локдаун и закрытие предприятий, акцент будет сделан на масштабной вакцинации.
"Он (план борьбы с коронавирусом - ред.) не предусматривает возможности шатдаунов (приостановку работы государственных органов - ред.) и локдауна", - сказал Байден.
По его словам, вместо жестких ограничений акцент будет сделан на масштабной вакцинации и ревакцинации, а также тестировании американцев.
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