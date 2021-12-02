Президент США Джо Байден представил план защиты американцев от вариантов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Он не предусматривает локдаун и закрытие предприятий, акцент будет сделан на масштабной вакцинации.

"Он (план борьбы с коронавирусом - ред.) не предусматривает возможности шатдаунов (приостановку работы государственных органов - ред.) и локдауна", - сказал Байден.

По его словам, вместо жестких ограничений акцент будет сделан на масштабной вакцинации и ревакцинации, а также тестировании американцев.

Ранее глава Пентагона пригрозил России из-за Украины.