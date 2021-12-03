Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян [ Редактировать ]
Принаймні одне щеплення проти Ковіду отримали вже майже 44% українців. Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
Одужало - удвічі більше. Від ускладнень померли 509 людей. Найгірші показники поширення коронавірусу - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
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Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Одужали напередодні 23, 5 тисячі пацієнтів.
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У ВООЗ заявили: стрімкому ширенню нових штамів сприяють ігнорування вакцинації та низький рівень тестувань.
Від ускладнень хвороби померло 525 хворих. Учора проти коронавірусу в країні щепили 136 тисяч громадян.
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