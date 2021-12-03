Допомагати людям із постковідним синдромом у Херсонській поліклініці взялися ще рік тому.

Перехворіти на коронавірус ще не означає дужати. І навіть якщо в людини була легка форма, організм може давати збій навіть через три місяці, - кажуть лікарі. Чи можна врятуватися від "тривалого" Ковіду? Запитувала Марина Михайловська.

В данный момент я чувствую, как сжимаются у меня кисти и голень.

Так Маргарита проходить пресотерапію. Ця процедура зараз дівчині вкрай потрібна. Компресійний масаж їй прописав лікар, щоб полегшити стан після Ковіду.

Маргарита Шевченко, пацієнтка відділення реабілітації:

Две недели температура держалась стабильно, она не спускалась даже парацетамолом, ничего не помогало. Только домашнее питье, много воды надо было пить.

Маргарита тяжко перехворіла на коронавірус минулого місяця. Проте слабкість, важке дихання та запаморочення - непокоять і досі. Сімейний лікар дав направлення на курс реабілітаційних процедур.

Діана Велюш, фізичний терапевт:

Шляхом стиснення розширюється лімфатичні судини, виводиться зайва рідина з організму, шлаки та токсини також покращується кровообіг. Шляхом цього зменшуються набряки, у пацієнта зростає імунітет.

Та курс реабілітації надалі призначатимуть не лише після тяжкого перебігу недуги. Відновлення потребують часто й ті, хто перехворів безсимптомно. Пацієнтів на реабілітацію направляє сімейний або профільний лікар. І вже у відділенні - розписують необхідний комплекс процедур. Зокрема, ручний масаж, протизапальна терапія, карбокситерапія, коктейлі та кисневі інгаляції. Окрім нових модних маніпуляцій, позитивний ефект дає і спеціальна гімнастика. А в багатьох випадках потрібен ще й психотерапевт. Адже Ковід провокує навіть розлади нервової системи.

Надія Іванова, пацієнтка реабілітаційного відділення:

Это очень хорошо, что бесплатно. Мы пенсионеры, нам очень это накладно, если платить.

Допомагати людям із постковідним синдромом у Херсонській поліклініці взялися ще рік тому. Щомісяця курс лікування тут проходить до двадцяти пацієнтів. Лікувальну програму розробили самотужки, спираючись на власний досвід боротьби з коронавірусними ускладненнями.

Лариса Завгородня, завідувачка відділення медично-амбулаторної реабілітації Херсонської поліклініки №2:

Реабілітація хворих на Ковід потрібна всім, як після легкого перебігу, так і якщо людина важко хворіла. Що раніше починається реабілітація, тим швидше іде прискорення відновлення організму.

Втома, задуха, проблеми із серцем, порушення сну, біль у суглобах та м'язах - це лише стислий перелік проявів постковідного ураження. І якщо ви перехворіли, але вас непокоїть хоча б один із симптомів - слід звернутися до сімейного лікаря.