Політику Олександра Лукашенка знову засудили США, Канада, ЄС та Велика Британія. У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні.

А також розпочати всебічний діалог з демократичною опозицією та громадянським суспільством за сприяння ОБСЄ. Також у документі зазначено, що всіх, хто сприяє незаконному перетину кордонів ЄС - покарають.

Напередодні США та Євросоюз запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка. Під обмеження потрапили посадовці та державні компанії. Зокрема, син диктатора - Дмитро Лукашенко.