Країни вимагають у Лукашенка припинити політичні репресії [ Редактировать ]
Політику Олександра Лукашенка знову засудили США, Канада, ЄС та Велика Британія. У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні.
А також розпочати всебічний діалог з демократичною опозицією та громадянським суспільством за сприяння ОБСЄ. Також у документі зазначено, що всіх, хто сприяє незаконному перетину кордонів ЄС - покарають.
Напередодні США та Євросоюз запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка. Під обмеження потрапили посадовці та державні компанії. Зокрема, син диктатора - Дмитро Лукашенко.
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У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні.
У чорному списку - 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи.
У чорному списку - 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи.
На думку українського дипломата, - це невелика деталь куди ширшої картини, частиною якої є ситуація на українсько-російському кордоні.
Так голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка про де-юре російський Крим.