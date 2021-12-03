Сотрудники таможенной службы в аэропорту города Львов нашли у пассажирок рекордное количество валюты и драгоценностей. Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни.

Общая стоимость контрабанды составила 15 миллионов гривен. Пассажирки намеревались перевезти ювелирные украшения рейсом "Львов-Стамбул".

Фото: Facebook

2 декабря, около 20:00, сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" во время проверки пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул" обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты.

Отмечается, что две женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу "зеленый коридор". Известно, что таможенники совместно с пограничниками нашли у женщин 125,7 тысячи долларов, 374,8 тысячи евро и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла, похожего на золото.

Фото: Facebook

Читайте также, пограничная служба аэропорта "Борисполь" задержала двух украинцев, которые пытались нелегально ввезти в страну партию смартфонов iPhone 12 Pro Max, стоимость которой, согласно подсчетам, составила миллион гривен.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в международном аэропорту "Борисполь" 2 канала международной контрабанды техники Apple, а также драгоценностей от известных мировых брендов. Для беспошлинной отправки грузов злоумышленники использовали схему с пересылкой личных вещей.

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