Наступили первые зимние выходные, киевляне уже успели порадоваться первому снегу, а это значит, что пора продумать свои планы и встретить зиму ярко и интересно. А мы вам с радостью в этом поможем, ведь "Подробности" собрали подборку мероприятий, которые пройдут в столице на этих выходных.

Здесь оживают чудеса: в Osocor Winter Village вновь открывается поттеровский Хогсмид

В начале последнего месяца года самая шикарная развлекательная локация Киева Osocor Residence превращается в самое магическое место на Земле. 4 декабря в столице распахнет свои двери Osocor Winter Village. Именно здесь живут фееричные зимние развлечения и волшебная атмосфера. И с каждым годом Osocor Winter Village становится все более чарующим.

В прошлом году зимний Osocor захватил соцсети своей красотой - люди, попавшие сюда, были в восторге от сказочной атмосферы и фотоантуража в стилистике легендарной Поттерианы. В этом году сила мальчика, который выжил, укрепилась в киевской резиденции - и теперь здесь колдуют и удивляют с еще большим размахом.

Osocor Winter Village будет радовать киевлян всю зиму без выходных с 11:00 до 17:00. А по вечерам, с 17:00 до 22:00, здесь планируют устраивать зажигательные вечеринки.

Когда: 4-5 декабря, с 11:00 до 17:00

Где: Osocor Winter Village, улица Виноградная, 2

Сколько стоит: 350-500 гривен. Купить билеты можно на сайте.

Выставка стальных фигур

Более 600 экспонатов проделали долгий путь от металлолома до произведений искусства. Каждая фигура состоит из более чем тысячи различных элементов, а на создание таких работ у мастеров ушло от двух до восьми месяцев. Тут вам и монстры с супергероями, и персонажи из вселенной Star Wars, и даже знаменитый железный трон из "Игры престолов".

Когда: 4-5 декабря

Где: ВДНГ, павильон №1, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: от 200 гривен.

Акватория. Цирк на воде

Шоу на воде в Национальном цирке Украины

Это то зрелище, которое не захочется пропустить. Цирковой манеж ради этого превратили в огромный бассейн, наполненный тоннами воды, а само выступление будет проходит как на воде, так и под водой. Акробаты, выступление дрессированных попугаев, иллюзии и световое шоу - это далеко не полный список тех чудес, которые ожидают вас в цирке.

Когда: 4 и 5 декабря, 12:00 и 16:00

Где: Национальный Цирк Украины, площадь Победы, 2

Сколько стоит: от 50 до 550 гривен. Подробности по ссылке.

Мюзикл "Школа Рока"

Суперпремьера бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера на украинском языке.

Дьюи Финн - музыкант рок-группы No Vacancy ("Без вариантов"). После очередного слишком активного выступления Дьюи друзья выгоняют его из группы. Аренда жилья, необходимость в питании и другие материальные блага требуют средств, которых у героя нет.

Случайно перехвачен звонок к его товарищу Неда Шнибли с предложением трудоустройства в престижной школе на должность учителя музыки меняет жизнь Дьюи. Теперь он имеет возможность создать новый рок-бэнд и принять участие в Битве групп. Но удастся ли ему выполнять рок в школе, которой руководит пылкая поклонница классики Розали Мюллинз?

Когда: 4 и 5 декабря, 12:00 и 18:00

Где: Киевский театр оперы и балета для детей и юношества, улица Межигорская, 2

Сколько стоит: от 100 гривен. Подробности по ссылке.

Жадан и собаки

Истории, знакомые каждому из нас. Музыка, под которую невозможно спокойно стоять. Альбомы, пронизанные драйвом. А то, что происходит на их шоу, трудно описать словами. Коллектив годы прочно удерживает репутацию крутой фестивальной команды, способной раскачать любую аудиторию.

Когда: 4 декабря, 19:00

Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Сколько стоит: от 675 гривен. подробности по ссылке.

Варьете "Рояль"

Варьете-шоу "РОЯЛЬ" состоит из музыкальных и откровенных перформансов. Оригинальная аранжировка, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы.

На один вечер устроители шоу приглашают зрителей увидеть с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал ароматного вина и привлекательное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите пошлых постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого.

Когда: 4 декабря, 19:00

Где: Caribbean club, улица Симона Петлюры, 4

Сколько стоит: от 590 гривен.

Шоу импровизации Rockstar Improv

Жанр комедийной импровизации только начал развиваться в Украине, однако актеры RockStar Improv заявляет, что уже являются "дедами" этой сцены. Тему выступления будут выбирать сами зрители и сценарий для шоу будет писаться уже в процессе актерской игры. Однако мастерство артистов заставляет усомниться в том, что выступление проходит спонтанно и без каких-либо заготовок.

Когда: 4 декабря, 19:30

Где: Театральная лаборатория, улица Богдана Хмельницкого, 42/32

Сколько стоит: от 250 гривен, подробности по ссылке.

Песочное шоу "Снежная Королева"

Классическая сказка, которую расскажут художники с помощью живописи на песке. Волшебное действо, способное подарить ощущение чуда не только детям, но и их родителям.

Когда: 5 декабря, 14:00

Где: Дом Кино, улица Саксаганского, 6

Сколько стоит: от 120 гривен, подробности по ссылке.

Вояджер: Путешествие в бесконечность

Шоу рассказывает захватывающую историю о наиболее знаменательной космической миссии в истории человечества. В 1977 было запущено два космических аппарата для исследования самых планет Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и их спутников.

Когда: 5 декабря, 16:00

Где: Киевский планетарий, улица Большая Васильковская, 57/3

Сколько стоит: от 200 до 500 гривен.

Времена года Вивальди

По популярности в мире музыку концертов Времена года Вивальди можно сравнить разве что с Библией. Уже четвертое столетие мы напеваем, слышим в мобильных телефонах, слушаем аранжировки и кавер-версии этой бессмертной музыки эпохи барокко.

Изысканное и утонченное исполнение его композиций ансамблем "Киев" всегда вызывает у слушателей восхищение, трепет и восхищение. Камерный ансамбль "Киев" - победитель Международных конкурсов камерных ансамблей во Флоренции (Италия), Токио (Япония), имени Владимира и Регины Горовиц. Квинтет много гастролирует по Украине, Италии, Германии, Польше, Японии, Финляндии.

Когда: 5 декабря, 19:00

Где: Кирха Святой Екатерины, улица Лютеранская, 22

Сколько стоит: от 200 гривен.

Экскурсия в Чернобыль на один день

Гости смогут своими глазами увидеть последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в апреле 1986 года.

Экскурсия будет проходить на комфортабельном автобусе с кондиционером, ремнями безопасности, USB-зарядками для телефонов и телевизором.

Когда: 4 и 5 декабря, 07:50

Где: сбор у памятника Григорию Сковороде, Контрактовая площадь

Сколько стоит: 1 390 гривен.

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