В Италии мужчина пришел на вакцинацию с силиконовой рукой [ Редактировать ]
В Италии глава региона Пьемонт Альберто Чирио рассказал о том, как 50-летний мужчина решил обмануть медиков и получить прививку в силиконовую руку. Инцидент произошел в центре вакцинации в муниципалитете Бьелла.
Отмечается, что силиконовая рука была очень похожа на настоящую кожу, медработник заподозрил обман и попросил мужчину показать всю свою руку.
Мужчина пытался убедить медика не сообщать об этой ситуации, но на место вызвали полицию.
Напомним, что глава американской фармацевтической компании Moderna предрек снижение эффективности вакцин из-за штамма "Омикрон".
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