Коли стародавні традиції доповнюють сучасні технології. У Чернівцях з'явиться унікальний музей вишиванки, в якому представлять національне вбрання з усієї України. А ще - митці мають намір використати штучний інтелект. Для чого? Дізнався Іван Сірецький.

Зараз у цьому приміщенні - лише голі стіни. А через півтора року тут відкриють музей, якому в Україні нема подібних.

Олександр Ткачук, співзасновник Всесвітнього дня вишиванки:

Це буде перший музей, який об'єднуватиме всі реліквії, пов'язані з вишитими сорочками в Україні. Тому що в Україні є багато музеїв, але вони сфокусовані на певних регіонах - у нас буде представлена вся Україна.

Саме в Чернівцях п'ятнадцять років тому започаткували День вишиванки. Тож і музей національного вбрання вирішили створити саме тут, а не у столиці. Планують поєднати - давні реліквії та новітні технології.

Леся Воронюк, співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки:

Йдеться про використання доповненої реальності, 3D, голограм та багатьох інших сучасних динамічних рішень, які ще навіть на даному етапі тільки розробляються.

З-поміж іншого будуть представлені вишиванки видатних українців. І тут не обійдеться без штучного інтелекту.

Леся Воронюк, співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки:

Візуалізуємо та "оживаємо" Лесю Українку і про свою сорочку розповідає сама Леся. Тобто вона говорить: "Привіт, я Леся Українка, я культурна діячка, поетка, письменниця, етнографиня і я вам зараз розповім про свою сорочку".

Також відвідувачі зможуть приміряти та сфотографуватися у спеціальній цифровій вишиванці.

Леся Воронюк, співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки:

Ви підходите до монітора, обираєте свій регіон і масштабується зображення вишивки цього регіону, а окрім того і говірки, і старовинні пісні цього регіону.

Відкрити музей планують у День вишиванки у 2023 році. Тож аби встигнути - експонати збирають уже.

Олександр Ткачук, співзасновник Всесвітнього дня вишиванки:

Вони будуть реплікаціями, тобто будуть відшиті. Це потрібно для того, аби відвідувач музею міг доторкнутися до кожного експонату, що забороняється у звичайних музеях.

Вартість проєкту - близько п'ятнадцяти мільйонів гривень. Реалізовуватимуть його за грантові кошти й гроші меценатів.