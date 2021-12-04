В Ивановской ОТГ Одесской области мужчина убил своего соседа, а его труп спрятал в диване. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В пятницу, 3 декабря, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что нашел тело своего соседа в... диване.

Следователи быстро выяснили обстоятельства преступления и личность убийцы. Им оказался 29-летний житель Березовского района.

Как оказалось, 29 ноября потерпевший выпивал со своим приятелем. В ходе посиделок за рюмкой мужчины поссорились, гость схватился на нож и ударил своего обидчика в грудь. Рана оказалась смертельной.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца "спрятал" труп в раздвижной диван и скрылся. Злоумышленник задержан и ожидает суда в СИЗО. Ему предъявили обвинение по ч.1. ст.115 УКУ - "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что на днях в Киеве произошла похожая трагедия. Во время застолья 45-летний мужчина из ревности зарезал 33-летнего знакомого.