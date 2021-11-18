В Киеве задержали 45-летнего мужчину, который из-за ревности зарезал 33-летнего знакомого. Он нанес ему четыре ножевых ранения в шею и грудь во время застолья. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Происшествие случилось в квартире на проспекте Маяковского. Тело мужчины обнаружила его мать и вызвала полицию.

Оперативники установили личности гостей и подробности трагедии.

Выяснилось, что между мужчинами возник конфликт из-за ревности к общей знакомой, когда они распивали спиртные напитки.

В результате злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом. Вероятное орудие убийства со следами крови изъяли с места преступления и отправили на экспертизу.

Правонарушителя задержали и сообщил ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Мужчину поместили под стражу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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