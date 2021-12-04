Высокая частота пульса у пожилых людей часто свидетельствует о риске развития старческой деменции. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института (KI).

Нейрофизиологи и медики давно открыли массу свидетельств того, что вероятность развития старческого слабоумия сильно зависит не только от генетических факторов, но и от уровня физической активности пожилых людей.

Американские ученые два года назад доказали, что умеренная физическая нагрузка укрепляет сосуды мозга и замедляет "засорение" в нейронах пожилых людей. Это защищает их от развития болезни Альцгеймера и прочих форм деменции.

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Несколько лет назад медики нашли доказательства, что повышенная частота сердцебиения (от 80 ударов в минуту) статистически связана с повышенным риском развития диабета второго типа и старческого слабоумия.

Шведские ученые 12 лет наблюдали за здоровьем (состояние ума и памяти, частота пульса) 2147 жителей Стокгольма в возрасте от 60 лет.

Связь между частотой сердцебиения и вероятностью развития болезни Альцгеймера и прочих форм деменции действительно существует. Ухудшение памяти и "притупление" ума у стариков с пульсом в 80 и более ударов в минуту наблюдалось на 55% чаще.

Это объясняется в том числе и различными сердечно-сосудистыми заболеваниями (в т.ч. инсульт), которые могут ускорить развитие деменции. При тахикардии часто "сбоя" периферические нервы, регулирующие работы кровеносных сосудов.

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