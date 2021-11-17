Найден приятный способ избежать старческого слабоумия и инсульта [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Ежедневное употребление 2-3 чашек кофе или 3-5 стаканов может снижать риск старческого слабоумия на 28%, а ишемического инсульта - на 32%. К такому выводы пришли ученые из Тяньцзиньского медицинского университета (Китай), их исследование опубликовал научный журнал PLOS Medicine.
Исследователи статистически проанализировали данные биобанка Великобритании (UK Biobank) о 365 тыс. британцев, которые отдали на анализ свою ДНК, прошли медосмотр и рассказали о предпочтениях в еде и вредных привычках. В том числе и употреблении чая и кофе.
Оба напитка благотворно влияли на здоровье мозга людей в возрасте 50-74 лет: Показатели деменции и кровоизлияний в мозг были лучше тем у тех, кто их не пил:
- риск старческого слабоумия - 28% ниже;
- инсульта - на 32%.
Ученые подчеркивают, что связь кофе и чая с инсультом и деменцией была нелинейной.
Кофе и чай - одни из самых популярных напитков как в Великобритании, так и во всем мире. Кофе содержит кофеин и является богатым источником антиоксидантов и других биологически активных соединений.
Чай, содержащий кофеин, полифенолы катехина и флавоноиды, играет нейропротекторную роль, такую как антиоксидантный стресс, противовоспалительное действие, ингибирование агрегации бета-амилоида и антиапоптотический эффект
Ранее "Подробности" предупреждали, что кофе стремительно дорожает - пора запасаться.
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