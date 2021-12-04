В городе Нежин, который находится в Винницкой области, ребенок попал под колеса мусоровоза. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, мама с маленькой девочкой выбросили мусор в контейнер и шли к остановке общественного транспорта, когда мусоровоз, выезжая с площадки, задел ребенка.

Сегодня около 15 часов в полицию поступило сообщение, что у остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственная группа, которая задержала 53-летнего водителя грузовика. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. По факту гибели ребенка открыто уголовное производство.

Читайте также, под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте аварии. Как сообщается на сайте полиции Винницкой области, ДТП произошло около 17:30 вблизи села Агрономическое, за рулем иномарки находился 60-летний житель города Ривне.

Кроме того, в Краматорске полицейские сбили женщину с ребенком на пешеходном переходе. Она получила травму ноги, по информации очевидцев, ребенок не пострадал, но сильно испугался, на кадрах видно, что пострадавшая не может встать даже с посторонней помощью.

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